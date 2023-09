Mooca: leitor cobra recapeamento de via e instalação de semáforo na região

Alex Maciel cobra recapeamento na Rua João Antônio de Oliveira, na Mooca, na zona leste de São Paulo. Também pede um farol de pedestre na Rua João Antônio de Oliveira com a Rua Guaratinguetá para os pedestres.

Reclamação de Alex Maciel: “Moro na Rua João Antônio de Oliveira, na Mooca, na zona leste de São Paulo, e gostaria de saber se a prefeitura vai fazer o recapeamento da via, pois várias ruas no entorno já foram recapeadas e a nossa pela segunda vez não foi ainda. A rua está em péssimo estado de conservação, buracos, guias quebradas, calçadas quebradas (inclusive que foi a própria empresa que estava fazendo alguns reparos na via e colocou algumas guias em cima da calçada e afundou). Tem alto tráfego de carros, caminhões e é a principal rota para a Radial Leste. Em nosso condomínio tivemos que colocar uma grade entre a calçada e a rua para os carros não rasparem embaixo, isso devido ao desnível que está da calçada para a rua. Há necessidade também de se colocar um farol de pedestre na Rua João Antônio de Oliveira com a Rua Guaratinguetá para os pedestres. É rua de rota de pedestres que saem do trem e trabalham nas imediações.”

Resposta da Prefeitura de São Paulo: “A Prefeitura de São Paulo, por meio da Subprefeitura Mooca, vistoriou o local e constatou a necessidade do rebaixamento de guias e sarjetas, além da construção de rampas de acessibilidade na via. O serviço já foi acrescentado na programação de zeladoria da subprefeitura. Além disso, as equipes de fiscalização da Subprefeitura Mooca irão realizar inspeção informativa junto aos moradores na região, sobre possíveis irregularidades que devem ser sanadas. A respeito do recapeamento, a SMSUB informa que o serviço está em pleno andamento, e novas vias serão adicionadas em todas as regiões da cidade, priorizando os critérios técnicos estabelecidos no Edital de Licitação, priorizando preliminarmente aquelas vias em que há maior incidência de demandas, bem como as que apresentem pavimento em estado de deterioração elevado quando em comparação com as demais vias, e ainda, sempre em observância à disponibilidade do limite de recursos financeiros disponíveis. Todos os trechos que estão no programa de conservação e manutenção da malha viária são devidamente publicados no Diário Oficial, e no site da SMSUB. A Prefeitura também tem outros programas de recomposição asfáltica para vias que necessitam de manutenção, trata-se da Operação Tapa-Buraco, cujo serviço pode ser acionado através de solicitação via SP156 para a via que apresente necessidade de serviços de zeladoria e manutenção.”

Leitor cobra recapeamento de via e instalação de semáforo na região. Foto: Pixabay

Resposta da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET): “A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informa que após vistoria constatou que as faixas de pedestres do cruzamento das João Antônio de Oliveira x Guaratinguetá foram pintadas novamente. A CET ressalta ainda que após essa vistoria e análise técnica, constatou que no cruzamento semaforizado na Rua João Antônio de Oliveira com a Rua Guaratinguetá, os índices e fluxos de pedestres, assim como a espera média para travessia dos mesmos, estão abaixo do mínimo necessário para instalação desse tipo de sinalização, de acordo com o Manual de Sinalização Semafórica. A CET reforça que a repintura da sinalização horizontal, que inclui as faixas de pedestres, atende as necessidades para manter as condições de segurança do trânsito da região.”

