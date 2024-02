Morumbi: leitor cobra melhoria no trânsito da região

Reclamação de George Nabhan: “É caótico o trânsito na Avenida João Jorge Saad, no cruzamento com a Avenida Francisco Morato, no Morumbi, na zona sul de São Paulo, no fim da tarde, quando se acumula uma fila de três quilômetros. A razão é simples: quando alguns carros atravessam o sinal do cruzamento no sentido da Avenida Eliseu de Almeida, tem outro sinal para travessia de pedestres que vão da Estação Morumbi para o shopping, logo em seguida tem outro sinal para entrada no terminal dos ônibus que vem da Eliseu e mais adiante outro sinal para quem entra nas garagens do shopping. São portanto quatro sinais num espaço de 400 metros. Será que a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), não pode verificar se é possível fazer algo para amenizar o trânsito caótico que moradores e comerciantes enfrentam na região? Peço auxílio para que minha solicitação seja atendida.”

Resposta da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET): “Em atenção à reclamação do leitor George Nabhan, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informa que constatou o problema de defasagem entre o semáforo do Avenida Prof. Francisco Morato x Avenida Jorge João Saad com o da Avenida Jacob Salvador Zveibil x Travessia de pedestres e saída do Shopping. A equipe de campo da CET resolveu o problema, ajustando os parâmetros do controlador semafórico.”

O leitor foi informado sobre o ajuste feito pela CET no trânsito da região do Morumbi. Caso o problema na sinalização persista, ele pode voltar a entrar em contato.