Morumbi: Leitor cobra melhorias em asfalto para evitar acidentes na região

Paulo Lumertz Carlos se queixa de desnivelamento de asfalto na Rua Brigadeiro Armando Trompowski, que faz a ligação da Avenida Morumbi com a Avenida Giovanni Gronchi, na zona sul de São Paulo.

Reclamação de Paulo Lumertz Carlos: "Peço ajuda para resolver um problema que está tirando a tranquilidade de moradores. A Rua Brigadeiro Armando Trompowski, importante ligação da Avenida Morumbi com a Avenida Giovanni Gronchi e acesso ao colégio Visconde de Porto Seguro, na zona sul de São Paulo, encontra-se com o asfalto em péssimas condições, principalmente para quem desce da Avenida Morumbi. Este lado da pista se encontra cheio de irregularidades e valetas, tornando-se até um perigo, pois muitos motoristas são obrigados a transitar pela contramão para evitar os desníveis da pista. É importante que as autoridades responsáveis tomem providências, o quanto antes, para evitar que a situação se agrave, assim como evitar que acidentes aconteçam na região, que é bastante movimentada."

Leitor cobra melhorias em asfalto para evitar acidentes na região. Foto: Pixabay

Resposta da prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal das Subprefeituras: "A prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal das Subprefeituras, afirma que realizou uma vistoria na Rua Brigadeiro Armando Trompowski, onde foi constatado um desnível na rede da concessionária Sabesp. A empresa foi acionada. Permanecemos à disposição para mais esclarecimentos."

Resposta da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp): "A Sabesp afirma que vistoriou o local nesta terça-feira, 16, e não localizou nenhum serviço pendente ou vala aberta de responsabilidade da companhia. As redes de água e esgoto no local operam normalmente. Permanecemos à disposição para mais esclarecimentos. A companhia segue à disposição pelos telefones 195 e 0800 055 0195 (ligações gratuitas), pelo WhatsApp 11 3388-8000 ou pela Agência Virtual no site."

