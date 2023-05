Morumbi: Leitora reclama de sinalização com defeito

Patricia Fukomoto se queixa de defeito em sinalização entre a Rua Castelhano e a Rua Nelson Gama de Oliveira, no bairro do Morumbi, na zona sul da cidade de São Paulo.

Reclamação de Patricia Fukomoto: "Gostaria de relatar que o semáforo que fica entre a Rua Castelhano e a Rua Nelson Gama de Oliveira, no Morumbi, na zona sul de São Paulo ficou por dias no amarelo piscante. Diante da situação, os motoristas ficam irritados e ansiosos para passar o mais rápido possível e os pedestres sofrem muito, correndo grande risco para fazer a travessia, pois não são prioridade. Peço auxílio para que o conserto seja realizado, assim como vistoria para que a sinalização não permaneça por tantos dias sem conserto. Muito obrigada pela atenção."

Resposta da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET): "A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informa que acionou equipe de manutenção, que foi ao local e restabeleceu o funcionamento do semáforo citado."

