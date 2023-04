Movida: Leitora reclama de demora na entrega de veículo

Ariadneyane Rocha comprou um carro semi novo com uma atendente da Movida. Ela disse, no entanto, que não recebeu o veículo no prazo combinado.

Foto: Freedommail/Pixabay

Reclamação de Ariadneyane Rocha: "Realizei um pedido no dia 10 de março (assinatura 12 meses) de um carro semi novo com uma atendente da Movida. No site diz à pronta entrega e a vendedora, no entanto, informou que em até 15 dias retiraria o carro. No ato do pedido, já debitaram o valor de mais de R$ 7 mil em meu cartão (com antecipação de parcela, já para não ter problemas), e até o momento não tenho nenhuma previsão de entrega deste carro. Já abri reclamação em órgãos de defesa do consumidor também. O descaso da empresa com seus clientes é algo absurdo. Eu ligo para o 0800 e cada atendente me passa uma informação completamente diferente da outra. A vendedora responde poucas vezes dizendo: Só um momento que estou verificando. E isso está ocorrendo há diversos dias. Sigo sem nenhum tipo de informação útil e verídica. Sem contar que entrei em contato na semana passada com o financeiro da Movida para verificar o prazo de estorno do valor, caso eu cancele o pedido, a informação foi de que não receberei mais os R$ 7 mil pagos. Caso eu cancele, o valor ficará como quebra de contrato, sendo que nem contrato eu assinei. Não entregam o carro, e não devolvem o dinheiro. Tenho uma filha de 4 anos e preciso de carro. Eu estou pagando um aluguel de um carro, enquanto espero o mínimo de consciência por parte da Movida. Não sei até quando terei que alugar um carro ou pagar táxi pra levar minha filha para a escola, devido ao descaso da empresa. Peço encarecidamente se puderem fazer uma matéria sobre o descaso da Movida."

Resposta da Movida: "A empresa informa que contactou a cliente para solucionar o caso e que a retirada do veículo foi agendada para 13 de abril, no período da tarde. A companhia permanece à disposição e reforça seu compromisso em atender clientes e parceiros com excelência e responsabilidade."

