Neoenergia: leitor questiona dificuldade para ter informação sobre restabelecimento de energia

Cláudio Lopes reclama que recentemente ficou mais de 48 horas sem energia em Campos do Jordão, município na Serra da Mantiqueira. Ele se queixa de dificuldade para receber atendimento da concessionária.

Reclamação de Cláudio Lopes: “Sou assinante do Jornal O Estado de São Paulo há muitos anos e desejo externar meu protesto pela falta de respeito da empresa de energia com os prejudicados por forte temporal recentemente. Sabemos que foi uma situação atípica. No entanto, foram 48 horas para boa parte de Campos do Jordão, município na Serra da Mantiqueira, ter a situação normalizada. Estávamos sem ter nenhum acesso a qualquer informação sobre a normalização dos serviços. A privatização da empresa deveria vir acompanhada de respeito ao consumidor, especialmente em se tratando de serviço essencial. A queixa é sobre a absoluta falta de informações durante todo o período que ficamos sem energia. Tentei de todas as formas, mas não consegui falar com nenhum atendente. Desta forma, peço ajuda do Estadão para divulgar a minha queixa que é contra a falta de atendimento e também desrespeito da concessionária com seus consumidores. Pagamos as contas em dia e devemos receber atendimento, ainda mais quando enfrentamos um longo período sem energia”.

Leitor questiona dificuldade para ter informação sobre restabelecimento de energia. Foto ilustrativa. Foto: Adobe Stock

Resposta da Neoenergia: “A situação do cliente já foi normalizada. A concessionária reforça que está disponível pelo 0800 701 01 02 e pelo canais digitais de atendimento aos clientes. Permanecemos à disposição para mais informações.”

Envie suas reclamações

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.