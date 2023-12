Notredame: leitora reclama de dificuldade para realizar exame

Vânia Barreiros se queixa de dificuldade para realizar um exame pelo plano de saúde Notredame. Segundo ela, apesar de realizar o agendamento, foi informada que o plano não tinha cobertura pela Rede d’Or.

Reclamação de Vânia Barreiros: “Pela segunda vez, passei por uma situação desagradável e constrangedora em virtude de um hospital desorganizado e um plano de saúde que vende e não cumpre. Através do aplicativo da Rede d’or, marquei exame por duas vezes. Na primeira, após ter iniciado o preparo, recebi uma ligação do hospital comunicando que não seria possível a realização do exame por não haver convênio entre o hospital e o plano de saúde. Isso depois de ter marcado tudo tanto com o plano de saúde como com o hospital. Na segunda vez, marquei através do WhatsApp o exame, pedi autorização do plano de saúde e fui informada que para meu plano não havia necessidade de autorização. Chegando ao hospital, ao ser chamada para preencher o cadastro, fui informada que a Rede d’Or não tinha convênio com a Notre Dame. Gastei mais de R$ 50 de transporte particular e ainda não fiz o exame. Um descaso total.”

Leitora reclama de dificuldade para fazer exames. Foto ilustrativa. Foto: Adobe Stock

Resposta do Notredame: “Apuramos internamente sobre o caso relatado e a empresa nos informou que a senhora Vânia Barreiros já realizou o exame que precisava. A equipe entrou em contato com a paciente que esclareceu que já fez o seu exame no Hospital São Luiz. Ela disse ainda que houve uma falha de comunicação por parte do prestador de serviços, que inicialmente lhe informou que o lugar não tinha credenciamento do exame pelo seu atual plano. A paciente já concluiu o procedimento e, neste momento, não há nenhuma pendência por parte do plano.”

