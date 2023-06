PagSeguro: leitora cobra estorno de valor após compra ser cancelada

Valdelice Aparecida Potiens afirma que fez compra pela internet com opção de pagamento por boleto pelo PagSeguro. A compra foi cancelada e não conseguiu receber o valor pago.

Reclamação de Valdelice Aparecida Potiens: “Eu fiz uma compra pela internet com opção de pagamento por boleto pelo PagSeguro. Eu imprimi e fui pagar o boleto. Ao receber um aviso de cancelamento da compra, eu liguei para o PagSeguro. Eu insisti no atendimento com a empresa, e desta forma, eu fiquei mais de 1 hora e 20 na linha para conseguir ser atendida. A atendente pediu o número do código de barras do boleto pago, que está no nome da minha mãe, do nosso número impresso no boleto, assim como pediu informações sobre o horário que eu tinha efetuado o pagamento do boleto. Ela insistiu que eu também deveria informar um email, porém, a compra foi feita por boleto, gerado na hora, não cadastrei nenhum Email. Desta forma, a atendente disse que não poderia me devolver o valor pago, mesmo eu tendo todas as informações que realizei o pagamento pelo PagSeguro. Não estou conseguindo resolver essa pendência junto ao PagSeguro. Peço auxílio do jornal e que minha queixa seja publicada. Assim espero também que o meu caso seja o quanto antes solucionado.”

Leitora cobra estorno de valor após compra ser cancelada. Foto: Pixabay

Resposta do PagSeguro: “O valor foi estornado para a conta de Valdelice Aparecida Potiens. O crédito se encontra na conta PagSeguro do comprador, podendo o cliente utilizar o saldo para uma nova compra ou solicitar o saque do valor para sua conta bancária. Permanecemos à disposição para mais esclarecimentos.”

Envie suas reclamações

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.