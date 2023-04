Pão de Açúcar: Leitor cobra indenização após furto de bicicleta

Roberto Smeraldi relata que sua bicicleta foi furtada no ano passado dentro de uma das lojas do Pão de Açúcar, no entanto, não conseguiu receber a indenização.

Leitor cobra indenização após furto de bicicleta em estacionamento de supermercado. Foto: Pixabay

Reclamação de Roberto Smeraldi: "Em julho de 2022, foi furtada minha bicicleta elétrica General Wings no estacionamento para bicicletas da loja do Pão de Açúcar da Rua Joaquim Floriano. Permaneci na loja por 5 minutos, mas foi suficiente para alguém cortar o cadeado que a amarrava à estrutura do bicicletário, apesar da presença de segurança da loja e da operadora de um trailer de sorvete hospedado pela loja. Apesar de tê-las solicitadas repetidamente, nunca consegui imagens das câmeras de segurança sob alegação que são realizadas por uma empresa terceirizada. O gerente da loja, com quem consegui falar só 5 dias depois, solicitou o preenchimento de um longo formulário, depois solicitou o B.O. que realizei numa delegacia próxima, depois de dois meses solicitou dados adicionais sobre a bicicleta, dizendo que o departamento de atendimento ao cliente entraria em contato. Tenho solicitado retorno regularmente, mas após oito meses o grupo não deu qualquer retorno e o próprio gerente da loja afirma que fez todo o possível e lamentou que não haja resposta."

Resposta do Pão de Açúcar: "A rede afirma que iniciou o processo de análise do caso, que precisou ser interrompido por falta de documentação e insucesso nas tentativas de contato com o cliente. Ainda, a rede lamenta o ocorrido e permanece à disposição para retomar a tratativa"

