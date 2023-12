Paraíso: leitora reclama de sujeira acumulada em calçadas

Rachel Berger Simis reclama de sujeira nos arredores da sede do exército que abrange uma grande área, de acesso à Rua Abílio Soares, no Paraíso, região central de São Paulo.

Reclamação de Rachel Berger Simis: “Sou moradora vizinha à sede do exército que abrange uma grande área, de acesso à Rua Abílio Soares, no Paraíso, região central de São Paulo, com prédios residenciais, hotel para oficiais de passagem, pista olímpica, heliporto e outras benfeitorias. O muro passa pela Rua Tutóia até a Rua Leme, em cuja ponta havia quatro casinhas modestas, recentemente demolidas. É constrangedor constatar a sujeira acumulada no passeio, (folhas, galhos e flores das árvores). Como temos tido chuvas rápidas e esporádicas, esse material molhado forma um lodo, que torna o piso escorregadio para os pedestres. Já que a manutenção da calçada é, por regra municipal, de responsabilidade do usuário do imóvel. Desta forma, creio que cabe aos oficiais responsáveis cuidar da limpeza da calçada, como o fazem com a pintura do muro, refeita há pouco tempo, embora sem o critério cromático original. Espero que o setor de manutenção e conservação deste patrimônio aceite a sugestão de tomar as providências cabíveis, estabelecendo uma rotina de limpeza deste passeio sob sua responsabilidade.”

Leitora reclama de sujeira acumulada em calçadas da região do Paraíso. Foto ilustrativa. Foto: Adobe Stock

Resposta do Comando Militar do Sudeste: “Em atenção à demanda enviada, o Comando Militar do Sudeste informa que os referidos passeios destinados ao uso público lindeiros à área sob responsabilidade deste comando encontram-se em perfeito estado de conservação, sem buracos, ondulações nem desníveis que coloquem em risco ou impeçam a circulação livre e segura dos pedestres. Desta forma, atende ao previsto na legislação municipal, no que tange à manutenção de passeios, conforme lei municipal nº 15.442, de 9 de setembro de 2011, da cidade de São Paulo. Informa, ainda, que apesar de a limpeza e varredura dos passeios públicos serem responsabilidade das subprefeituras - e no caso específico, da subprefeitura da Vila Mariana - a Base de Administração e Apoio do Ibirapuera colabora com essa atividade sempre que possível, mesmo que não tenha essa atribuição. Neste sentido, a subprefeitura da Vila Mariana poderia prestar melhores esclarecimentos sobre o assunto em questão.”

Resposta da Prefeitura de São Paulo: “A Prefeitura de São Paulo, por meio da Subprefeitura Vila Mariana, informa, por sua vez, que acionou o proprietário da calçada para realizar a limpeza. A população pode solicitar serviços de zeladoria por meio do Portal 156, no aplicativo e via central de atendimento telefônico no número 156.”

