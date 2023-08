Pari: leitor cobra conserto de buraco na região central da cidade de SP

Carlos Alberto Melloni Corrêa relata que um buraco foi aberto na altura do número 1259 da Rua Silva Teles, no bairro do Pari, na região central da cidade. Ele cobra providências das autoridades.

Reclamação de Carlos Alberto Melloni Corrêa: “Venho por meio deste canal do Estadão fazer mais uma reclamação contra a Prefeitura do Município de São Paulo, em relação a um buraco aberto na altura do número 1259 da Rua Silva Teles, no bairro do Pari, e que até o momento não foi consertado e está abandonado pela Prefeitura, que já esteve no local há mais ou menos 1 mês atrás, apesar de estarmos fazendo inúmeras reclamações através do app 156, inclusive enviando fotos e relatando os riscos diários de acidentes com veículos e pedestres, porém até o momento sequer respondidas pela Prefeitura, em total descaso seja em relação a todas as reclamação já encaminhadas, seja em relação aos riscos eminentes de todos que trafegam diariamente pelo local, sendo, inclusive, a principal rua do nosso bairro. Grato pela atenção.”

Leitor cobra conserto de buraco na região do Pari. Foto: Carlos Alberto Melloni Corrêa/Arquivo pessoal

Resposta da Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal das Subprefeituras: “A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal das Subprefeituras, realizou uma vistoria na Rua Silva Teles, 1259, onde foi constatada a necessidade da realização do serviço de tapa-buraco. A demanda está no cronograma e o Tempo Médio de Atendimento (TMA) para esse tipo de serviço é de dez dias. Importante ressaltar que a população pode solicitar o serviço de tapa-buraco por meio do Portal 156, no aplicativo SP156 e via central de atendimento telefônico no número 156.”

