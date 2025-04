Parque da Aclimação: leitor defende restituição de áreas verdes ao local

Reclamação de Ayrton Camargo e Silva: “Eu apoio completamente toda ação que não só defende a preservação do Parque da Aclimação, mas, sobretudo, que restitua a ele áreas verdes fracionadas por planos viários desastrosos que o amputaram. Peço assim que também seja restituído ao parque uma área contígua a ele, separada apenas pelo gradil, junto à entrada da Rua Pedra Azul, que é utilizada como um segundo balão de retorno e de estacionamento de carros. Essa área fica junto a uma banca de jornal na Rua Pedra Azul, logo após um restaurante. A reincorporação ao parque dessa área hoje impermeabilizada em nada afetará o sistema viário e contribuirá para melhorar imensamente a absorção da água das chuvas, justamente em um trecho de constantes alagamentos.”

Resposta da Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente (SVMA): “A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente (SVMA), afirma que está em tratativas para incorporar oficialmente a área verde da Rua Pedra Azul, reforçando seu compromisso com a preservação ambiental. Paralelamente, conforme a Lei nº 18.176, o Poder Executivo autorizou a concessão de uma área edificada de 1.137 m² ao 7º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP) por 40 anos, condicionada ao reforço do policiamento. A concessão ainda passará por regularização processual. A SVMA esclarece que a área verde permanecerá preservada sob sua gestão, e a concessão se limita à parte edificada, sem impacto nas áreas naturais adjacentes.”

Posteriormente, o leitor questionou a resposta da prefeitura, ao afirmar que o órgão municipal não respondeu ao seu questionamento sobre a incorporação da área hoje utilizada pelo pequeno balão de retorno viário junto à banca de jornal.