Parque Guarani: Leitora se queixa de buraco na Avenida Imperador

Simone Santos afirma que um grande buraco na Avenida Imperador 3.821, no sentido do centro, no Parque Guarani, na zona leste de São Paulo, deve ser consertado o quanto antes para evitar acidentes no trânsito da região.

Reclamação de Simone Santos: Há um buraco imenso no asfalto da Avenida Imperador 3.821, no sentido do centro, no Parque Guarani, na zona leste de São Paulo. Fica do mesmo lado que tem o quartel da polícia. No escuro, carros podem ficar com as rodas danificadas ou até mesmo há risco de acidente.

Foto ilustrativa. Leitora se queixa de buraco na Avenida Imperador. Foto: Pixabay

Resposta da Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB): “A Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB) informa que os serviços de tapa-buraco para a Avenida Imperador na altura do 3821 estão no cronograma de trabalho. Hoje, o serviço leva, em média, sete dias da solicitação até a conclusão do reparo. Em 2017, eram 121 dias. Uma redução de 95%. Nas principais vias da capital, a operação tapa-buraco é executada em até 48 horas. Estes são os menores números registrados para o serviço na série histórica. O asfalto usado na Operação Tapa Buraco é o mesmo das rodovias de São Paulo, eleitas as melhores do País. O aumento no número de solicitações é resultado da maior divulgação do Portal 156, que visa atender às solicitações dos munícipes para tornar São Paulo uma cidade melhor e mais funcional, com a participação de todos.

A SMSUB elaborou, em 2019, o Manual de Especificação Técnica para a Operação Tapa-Buracos. O documento traz especificações técnicas, como o ‘requadramento’, ação na qual se recorta um quadrado maior do que o buraco, corrigindo não apenas a erosão, mas toda a parte comprometida em volta do perímetro, garantindo a maior durabilidade do serviço - nunca antes realizado na cidade. Segundo a pasta, a execução conta com equipamentos mais modernos, como o caminhão térmico capaz de manter a temperatura adequada da massa asfáltica, a adoção de nova logística de operação que torna os procedimentos mais eficientes e o treinamento das equipes que realizam os serviços.

A população pode solicitar o serviço de tapa-buraco por meio do Portal 156, no aplicativo SP156 e via central de atendimento telefônico no número 156.

