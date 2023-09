Parque Ibirapuera: leitora reclama de fechamento de portão que dava acesso ao local

Stella Mascarenhas J Gomide se queixa do fechamento do portão 9A do Parque do Ibirapuera, na zona sul de São Paulo, que dava acesso ao local.

Reclamação de Stella Mascarenhas J Gomide: “Quero fazer uma queixa com relação a administração do Parque do Ibirapuera, na zona sul de São Paulo. O portão 9A facilitou o acesso ao parque ao por mais de 50 anos aos moradores do Jardim Paulista, Itaim e parte de Vila Nova Conceição. São moradores que moram ao redor do parque e se viram obrigados a dar uma volta de mais de 300 metros, em uma calçada esburacada. Muitos são crianças e idosos. A atual administradora fechou, alegando motivos econômicos. O parque é do povo. É um desrespeito com a população. Essa medida precisa ser revista, pois é um direito de todos, não somente dos moradores dos arredores do parque. Agradeço o apoio do Estadão.”

Movimentação no Parque do Ibirapuera, na zona sul da capital paulista. Foto: Werther Santana/Estadão

Resposta da Urbia, gestora do Parque Ibirapuera: “A Urbia, gestora do Parque do Ibirapuera, informa que o portão 9A, que representa apenas 1,58% do fluxo do parque durante a semana, teve mudança operacional por suas características limitadas de infraestrutura que impactam na segurança dos usuários e do patrimônio do parque. Neste local, a falta de estrutura dificulta o acesso das forças de segurança, a oferta de áreas de apoio aos usuários, disponibilização de informações turísticas e da programação do parque. O portão 9A permanece aberto aos finais de semana e feriados. Permanecemos à disposição para mais esclarecimentos.”

Envie suas reclamações

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.