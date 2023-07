Parque Residencial D’Abril: leitor cobra conserto em iluminação pública

Hélio Martins relata dificuldade em entrar em contato com a Prefeitura de São Paulo para resolver um problema de iluminação pública em via do Parque Res D’Abril, na zona leste de São Paulo.

Reclamação de Hélio Martins: “Gostaria de pedir ajuda do jornal para resolver um problema de energia elétrica em um poste de rua. Estamos sem energia em frente ao número 149 da Rua Cravari, no Parque Res D’Abril, na zona leste de São Paulo. O poste está localizado em frente a um bar. O poste está totalmente apagado. Pedimos ajuda para que verifiquem a situação junto aos órgãos responsáveis, pois a gente liga para o 156 da Prefeitura de São Paulo e a ligação não é atendida, apenas ouvimos a musiquinha da gravação. O pedido é feito para que o defeito seja consertado diante da importância da iluminação pública para evitar assaltos a moradores que chegam tarde e ficam com receio de transitar no escuro e também chegar de carro em suas residências. Quando funciona, ele ilumina muito bem, mas sem ele funcionando, o risco para a vizinhança é enorme.”

Leitor se queixa de falta de energia em iluminação pública de rua da zona leste de São Paulo. Foto: Pixabay/Free-Photos

Resposta da SP Regula: “Em nota, a SP Regula informa que uma equipe de manutenção compareceu à Rua Cravari, na altura do número 149, para realizar ronda e vistoria no local e constatou a normalidade na iluminação pública. Pedidos de reparo são atendidos, em geral, no prazo de 24 horas, mas o período pode ser estendido em situações como quedas de árvores, furto de cabos ou fenômenos naturais. As solicitações de manutenção de iluminação pública podem ser feitas pelo telefone 0800 779 0156. Permanecemos à disposição para mais esclarecimentos.”

