Passagem subterrânea sob a Praça Franklin Roosevelt: Leitor reclama de falta de iluminação

Márcio M. Leonel cobra melhorias na iluminação da passagem subterrânea sob a Praça Franklin Roosevelt, no centro da cidade.

Reclamação de Márcio M. Leonel: "Uma das mais importantes passagens para veículos da cidade é sob a Praça Roosevelt, no centro da capital paulista. O tráfego é muito intenso, pois é acesso ao Minhocão e à Rua da Consolação. Milhares de veículos todos os dias transitam por ali. No entanto, é o pior local em iluminação de toda cidade. O problema não é de hoje. Vem de décadas. As luzes raramente estão acesas. E são pouquíssimas. Escuro como um breu. O projeto de luminotécnica foi pessimamente calculado e executado. O local está extremamente perigoso de dia e pior ainda à noite. Dá medo. Assaltos frequentes. Interessante que, a cerca de um quilômetro dali, existe um viaduto perfeitamente iluminado."

Leitor reclama de falta de iluminação na passagem subterrânea sob a Praça Franklin Roosevelt. Foto: Pixabay

Resposta da SP Regula: "A SP Regula informa que a região Baixos Praça Roosevelt é um local que vem sofrendo com recorrentes e constantes registros de furto de cabos. A reposição e passagem de nova fiação é feita em todas as ocorrências, sendo a mais recente, no dia 9 de maio, uma equipe de manutenção finalizou mais uma vez a passagem de nova fiação no acesso ao Minhocão e a iluminação foi restabelecida. A agência mantém conversas frequentes com a Secretaria de Segurança Pública - Polícias Civil e Militar, além da GCM para a adoção de medidas para coibir esse tipo de crime nocivo para a cidade. Pedidos de reparo são atendidos, em geral, no prazo de 24 horas, mas o período pode ser estendido em situações como quedas de árvores, furto de cabos ou fenômenos naturais. As solicitações de manutenção de iluminação pública podem ser feitas pelo telefone 0800 779 0156."

