Perdizes: leitor cobra recapeamento de ruas no bairro da zona oeste da cidade de SP

Reclamação de Fernando Giannotti: “Gostaria de pedir auxílio para que a Prefeitura de São Paulo seja cobrada sobre serviços de recapeamento em ruas e avenidas da capital paulista. No caso, reporto situação na região de Perdizes, zona oeste da cidade. Todas as ruas do entorno foram recapeadas, porém a Rua Cayowaá do número 1 a 1082 não foi. Desta forma, eu solicito auxílio para que a via também seja incluída no programa, em razão da necessidade de melhorias.”

Resposta da Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal das Subprefeituras: “A Secretaria Municipal das Subprefeituras informa que o Programa de Recapeamento, uma ação contínua, tem como objetivo atender todos os munícipes e está presente nas 32 Subprefeituras da capital. O programa é orientado por critérios como: vias coletoras ou arteriais, volume de tráfego, deterioração do pavimento existente, demanda de transporte coletivo sobre pneus e histórico de conservação de pavimentos viários. Por esse motivo, as vias são selecionadas conforme o trabalho avança, por meio de um cruzamento contínuo entre os dados coletados pela Inteligência Artificial da Prefeitura e os parâmetros pré-estabelecidos. Até o momento, a Rua Cayowaá não foi contemplada pelo programa, mas ainda pode ser inserida no futuro. É importante destacar que o número de vias atendidas pode aumentar à medida que o programa avança, já que os estudos para a inclusão de novas vias são analisados diariamente.”

Posteriormente, o leitor voltou a entrar em contato após ser informado sobre a resposta da Prefeitura de São Paulo. “Espero que em um breve futuro a minha rua seja incluída, pois trata-se de uma via de duas mãos com intenso tráfego. Agradeço a atenção.”

Se necessário, o leitor pode entrar em contato novamente.