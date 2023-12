Perdizes: leitor cobra retirada de galhos após poda de árvore

André Luis Fernandes solicitou o serviço de remoção de galhos de árvores na Rua Capitão Messias, em Perdizes, na zona oeste da cidade.

Reclamação de André Luis Fernandes: “Venho por meio deste jornal solicitar ajuda para solucionar um problema em minha rua. Moro na Rua Capitão Messias, em Perdizes, na zona oeste da cidade. Ocorre que durante uma tempestade sobre a cidade de São Paulo um galho de uma árvore provocou um curto-circuito seguido de explosão e incêndio. O resultado disto foram diversos galhos que foram amontoados na calçada (em frente ao número 61). Entrei em contato com a Prefeitura por meio do SP156 (protocolo 316237680 – remoção de objetos e entulhos em via pública) e após algum tempo a mesma foi fechada. Eu deveria procurar novamente o SP156 na parte de Meio Ambiente – Árvore. Ocorre que no menu não há opção para remoção de restos de galhos e troncos na rua, somente poda e outras coisas não relacionadas com a questão. Abri nova reclamação agora pelo atendente que me informou que eu estava certo é remoção de entulhos, mesmo assim faz quase um mês que os restos da árvore bloqueiam a calçada e há o risco de um incêndio sobre os galhos e folhas secas se alguém jogar uma bituca de cigarro no monte. Desde já agradeço a ajuda para solução deste problema.”

Leitor cobra retirada de galhos após poda de árvore. Foto ilustrativa. ((( NÃO USAR APÓS ESSA DATA ( 06/01//2024) EM CASO DE DÚVIDA CONSULTE A FOTOGRAFIA ))) Foto: Adobe Stock

Resposta da Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB): “A Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB), por meio da Subprefeitura Lapa, designou uma equipe de coleta para realizar a remoção dos restos de galhos em uma ação de manutenção e limpeza no local.”

