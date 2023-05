Perdizes: Leitor reclama de buraco em via provocado por solapamento de terreno

Foto: Pixabay Reclamação de Amauri Ortiz Cabral: "Eu resido na Rua Ministro Ferreira Alves, na altura do número 30, em Perdizes, na zona oeste de São Paulo. Estou tentando, mas sem sucesso resolver um problema ocasionado no asfalto em frente ao prédio, mas sem sucesso. Por isso, eu gostaria de relatar a situação enfrentada na rua, para que possa ter auxílio na resolução do caso. Em frente da saída da garagem do edifício, onde resido, formou-se um buraco cuja origem é o solapamento do terreno pela rede de água e esgoto. Eu já acionei os órgãos responsáveis, mas o prazo de inspeção é de mais de quarenta dias. Peço auxílio, para que a situação seja o quanto antes resolvida, pois afeta os diversos moradores do prédio, assim como motoristas e pedestres que utilizam a rua diariamente. Agradeço a oportunidade desde já." Resposta da Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal das Subprefeituras: "A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal das Subprefeituras, após vistoria realizada no endereço da Rua Ministro Ferreira Alves, em Perdizes, na zona oeste de São Paulo, e constatou um solapamento ao lado do poço de visita da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). A concessionária confirma que foi acionada para executar o serviço. A população pode solicitar qualquer serviço de zeladoria por meio do Portal 156 (https://sp156.prefeitura.sp.gov.br/portal), no aplicativo SP156 e via central de atendimento telefônico no número 156."