Perdizes: leitora reclama de descaso com casarão que pegou fogo em agosto

Reclamação de Denise G Ramos: “Gostaria de fazer uma queixa sobre o descaso com o casarão tombado que está localizado no cruzamento da Rua Doutor Homem de Melo com a Rua Cardoso de Almeida, em Perdizes, na zona oeste da cidade de São Paulo, depois que o telhado do imóvel pegou fogo em agosto deste ano. Não foram tomadas quaisquer providências sobre a situação do casarão. Agora, chove dentro da casa que deveria ser preservada. Será que estão esperando que ela caia e, desta forma, possa ser demolida e incorporada no prédio ao lado que estão construindo? Peço que as autoridades responsáveis tomem as devidas providências.”

Leitora reclama de descaso com casarão que pegou fogo em agosto, na região de Perdizes. Foto: Reprodução/Google Street View

Resposta da Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Cultura: A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, afirma que foram aprovadas ações emergenciais para o casarão localizado em Perdizes, na zona oeste da cidade de São Paulo, em reunião do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo (CONPRESP). Para o endereço mencionado, consta também alvará de execução de reforma emitido em 7 de novembro de 2022. Ainda de acordo com a Subprefeitura Lapa, desde o dia 4 de agosto deste ano, o casarão permanece interditado. Não há risco de desabamento do imóvel. Permanecemos à disposição para mais informações. A Central 156 da Prefeitura de São Paulo fornece informações sobre os serviços públicos municipais, 24 horas por dia, em todos os dias da semana.”

