Perdizes: Leitora reclama que de obra da Linha 6-Laranja

Denise Ramos se queixa que os funcionários da construção da Linha 6-Laranja do Metrô despejam diariamente uma torrente de água com lama pela Rua Cardoso de Almeida, em Perdizes, na zona oeste de São Paulo.

Canteiro de obras da estação Brasilândia da Linha 6-Laranja do Metrô. Foto: Daniel Teixeira/Estadão - 03/02/2022

Reclamação de Denise Ramos: "Os funcionários da construção da Linha 6-Laranja do Metrô despejam diariamente uma torrente de água com lama pela Rua Cardoso de Almeida, em Perdizes, na zona oeste de São Paulo. Esta água sai de um buraco da construção, percorre vários quarteirões até se espalhar pela avenida abaixo, espalhando sujeira pelo bairro. Há dias que é tanta água que fica difícil até mesmo para atravessar a rua. É necessário que providências sejam tomadas em respeito aos moradores e também à população que estuda e trabalha nas proximidades do local."

Resposta da concessionária Linha Uni: "A Linha Uni lamenta possíveis inconvenientes aos moradores do entorno das obras da Linha 6-Laranja e esclarece que, em todos os canteiros, a empresa segue processos de limpeza de acordo com a legislação e normas vigentes para descarte de resíduos e efluentes, de forma a evitar qualquer impacto nas ruas. A concessionária reitera seu compromisso com a comunidade do entorno da obra, disponibilizando seus canais de relacionamento para quaisquer dúvidas ou reclamações."

Linha 6-Laranja: A Linha 6-Laranja do Metrô terá 15,3 km de extensão e é fruto de uma Parceria Público-Privada (PPP) do Estado com a concessionária Linha Uni. Conectando Brasilândia, na zona norte, até a região da Liberdade, no centro, terá 15 estações. A estimativa é de transportar mais de 600 mil pessoas por dia. Estações previstas: Brasilândia, Vila Cardoso, Itaberaba - Hospital Vila Penteado, João Paulo I, Freguesia do Ó, Santa Marina, Água Branca, Sesc Pompeia, Perdizes, PUC-Cardoso de Almeida, Faap-Pacaembu, Higienópolis Mackenzie, 14 Bis, Bela Vista e São Joaquim.

Envie suas reclamações Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.