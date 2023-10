Pinheiros: leitor cobra fiscalização nos arredores do Parque do Povo

Tomaz de Gouvêa afirma que mora perto do Parque do Povo, em Pinheiros, na zona oeste da cidade. Todo fim de semana, carros são estacionados indevidamente nas ruas do bairro. Ele pede fiscalização na região.

Reclamação de Tomaz de Gouvêa: “Resido nos arredores do Parque do Povo, em Pinheiros, na zona oeste da cidade, e todo fim de semana as ruas do Itaim Bibi próximas ao parque são tomadas pelos carros dos frequentadores, sem nenhum respeito pelas leis de trânsito ou pelos moradores da região. As ruas Napoleão Michel, Jacurici, Tabapuã e Brigadeiro Haroldo Veloso ficam repletas de carros estacionados em locais proibidos e frequentemente bloqueando a entrada das garagens dos prédios. Já perdi a conta de quantas vezes liguei para o 156 para pedir para guinchar um carro que estava bloqueando a entrada do meu condomínio, porém os chamados nunca foram atendidos pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). A total falta de fiscalização pelo poder público e a sensação de impunidade tem tornado os finais de semana dos moradores do entorno do Parque do Povo um transtorno sem fim.”

Leitor cobra fiscalização nos arredores do Parque do Povo. Foto ilustrativa. Foto: Adobe Stock

Resposta da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET): “Em resposta à reclamação de fiscalização de estacionamento irregular na região do Parque do Povo, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informa que a fiscalização é realizada diariamente, tendo em vista que estas vias fazem parte do sistema viário principal da cidade, com monitoramento constante, de forma a garantir maior segurança e fluidez, além de coibir possíveis desrespeitos ao Código de Trânsito Brasileiro - CTB. Nos últimos 90 dias, aos finais de semana, foram realizadas 22 remoções pelos proprietários dos veículos no momento da chegada dos agentes de trânsito e 30 autuações de estacionamento irregular nas proximidades do Parque do Povo. Em outras quatro vistorias realizadas, a reclamação de estacionamento irregular não procedia. As irregularidades podem ser informadas no momento da ocorrência, através do aplicativo SP156, para acionamento das equipes operacionais da CET, que tomarão as providências necessárias.”

