Pinheiros: Leitor questiona demora e falta de funcionários em obra pública

Sérgio Cukier reclama da ausência de funcionários em uma obra para a construção de um muro de arrimo na Rua Professor Basileu Garcia, na região de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo.

Reclamação de Sérgio Cukier: "Eu sou morador da Rua Professor Basileu Garcia, na região de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, onde uma empresa de empreendimentos e engenharia estaria construindo, pretensiosamente, um muro de arrimo. Pretensiosamente porque, há vários dias, percebo que ninguém aparece para trabalhar. Na segunda-feira da outra semana veio um funcionário para buscar equipamentos para outras obras. Aparentemente, eles têm mais obras do que a capacidade de profissionais para executar a quantidade de obras que lhes são encaminhadas. O prazo de término é dia 2 de março de 2023, mas estão na reforma desde dezembro e o valor desta obra é de quase R$500 mil. Um muro de arrimo por meio milhão de reais e ainda não vão trabalhar. Considero um desrespeito com toda a sociedade. Muito obrigado."

Resposta da Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB), por meio da Subprefeitura Pinheiros: "A Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB), por meio da Subprefeitura Pinheiros, afirma que a obra localizada na Rua Professor Basileu Garcia, em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, é referente a construção de um novo muro de contenção e recuperação estrutural do muro de concreto. Devido às fortes chuvas, a entrega foi postergada para o fim de abril. Acerca da árvore localizada no barranco, a equipe de áreas verdes da Subprefeitura realizou uma vistoria no endereço e constatou que o exemplar arbóreo não corre risco de queda. Permanecemos à disposição para mais esclarecimentos sobre o tema."

