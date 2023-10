Pinheiros: leitor reclama de desrespeito em faixa de travessia para pedestres

Antonio Di Stasi mora na Rua Cássio da Costa Vidigal, em Pinheiros. Ele se queixa de motoristas que não respeitam a faixa de pedestre que fica na entrada do Shopping Iguatemi e do Esporte Clube Pinheiros.

Reclamação de Antonio Di Stasi: “Quero registrar uma queixa sobre desrespeito ao trânsito. Eu sou morador da Rua Cássio da Costa Vidigal, em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, e minha reclamação é referente à falta de respeito dos motoristas de veículos, que não respeitam a faixa de pedestres existente da porta de entrada do Shopping Iguatemi e do Esporte Clube Pinheiros, localizado à Rua Angelina Maffei Vita no número 103. Os carros param em cima da faixa, andam em velocidade incompatível com o local. Se a fiscalização for no local, poderá ter um bom resultado com o volume de multas que serão com certeza aplicadas aos que não respeitam o direito de atravessar a rua com a devida Segurança. Peço que a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) fiscalize a região e realize a punição de quem não respeita as leis de trânsito. Não somente pela questão de multas, mas as pessoas deveriam ser mais educadas no trânsito com os pedestres. É inadmissível tamanho desrespeito. Espero que a situação seja o quanto antes resolvida.”

Leitor reclama de desrespeito em faixa de travessia para pedestres. Foto ilustrativa. Foto: Adobe Stock

Resposta da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET): “A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informa que irá intensificar a fiscalização na Rua Cassio da Costa Vidigal com a Rua Angelina Maffei Vita, visando coibir o desrespeito à travessia de pedestres. Permanecemos à disposição para mais esclarecimentos sobre o assunto.”

