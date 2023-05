Pinheiros: Leitor reclama de semáforos na Avenida Brigadeiro Faria Lima

Foto: Freeimages Resposta da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET): "Em atenção à reclamação do leitor, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informa que a Avenida Brigadeiro Faria Lima é uma avenida de mão dupla e que cruza vários bairros e outras vias arteriais importantes como a Avenida Rebouças, Avenida Cidade Jardim e Avenida Presidente Juscelino Kubitschek. Os tempos de verde são dimensionados de acordo com os fluxos da avenida e de suas transversais sendo que, na maioria dos cruzamentos, a Avenida Brigadeiro Faria Lima tem maior tempo de verde e a defasagem a seu favor. No entanto, como a avenida tem mão dupla, com fluxos similares nos dois sentidos, não é possível priorizá-la com 'onda verde' em um dos sentidos, visto que o sentido oposto seria afetado pelo efeito oposto. Geralmente, a aplicação da 'onda verde' se dá em vias principais de mão única. Então, nos trechos entre as avenidas arteriais citadas acima, a CET implementou na Avenida Brigadeiro Faria Lima defasagens próximas de zero entre os cruzamentos, isto é, os semáforos abrem simultaneamente proporcionando que os veículos que transitam pela avenida passem por alguns semáforos consecutivos no mesmo tempo de verde. Como é preciso considerar as esperas nas vias transversais e as esperas dos pedestres, não é possível implementar tempos de verde muito altos. Quanto aos cruzamentos da Avenida Brigadeiro Faria Lima com a Avenida Rebouças, Avenida Cidade Jardim e Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, a prioridade é dessas vias arteriais, visto que têm maior fluxo e maior importância no sistema viário da cidade. Em relação à 'onda vermelha' reclamada, os parâmetros internos de todos os equipamentos semafóricos da Avenida Brigadeiro Faria Lima estão sendo verificados, no intuito de encontrar possíveis falhas de funcionamento que ocasionaram o problema."