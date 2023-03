Pinheiros: leitora cobra conserto de buracos e limpeza de vias na região

Miriam Keller cobra conserto de buracos e também limpeza na região de Pinheiros, assim como informa que há uma lâmpada pública que fica ligada mesmo durante o dia.

Foto: Pixabay

Reclamação de Miriam Keller: "Quero reclamar de um buraco na esquina da Rua Simão Álvares com a Rua Teodoro Sampaio, em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. Esse buraco tem aproximadamente uns 20 centímetros de profundidade. Ele está ali há mais de duas semanas. Passei novamente no local, e ele está até a borda de água. Portanto, à noite, se uma pessoa quiser atravessar ali e não se der conta pode sofrer um acidente grave. Da mesma forma, os carros que não conseguem desviar acabam caindo com o pneu no buraco, o que pode causar um grande dano também. Outra queixa é sobre lixo na Rua Fradique Coutinho quase esquina com a Rua Teodoro Sampaio e isso está ali há quase uma semana. Não interessa se a responsabilidade é de um cidadão, de um morador. Onde está a fiscalização que deixa algo desse tamanho num lugar como aquele? Com as chuvas havia, inclusive, mais lixo, mas ele acabou correndo ladeira abaixo. Além disso, passaram vários blocos aqui por pinheiros. Ninguém foi às ruas onde passavam os blocos para verificar se estava tudo em ordem, limpo? É um verdadeiro absurdo. Outro problema é sobre uma lâmpada ligada diuturnamente há mais de um mês no cruzamento da Rua Cardeal Arcoverde e com a Rua Simão Álvares. Realmente não temos ninguém para olhar pela cidade e pelo bairro."

Resposta da Prefeitura de São Paulo: "A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB), afirma que realizou uma vistoria na Rua Simão Álvares e constatou a existência de um buraco na via. O reparo foi incluído no cronograma. Vale destacar que hoje o serviço leva, em média, sete dias para ser realizado. Em 2017, levava 121 dias, uma redução de 95%. A SMSUB esteve na Rua Fradique Coutinho e realizou a coleta do material despejado irregularmente. Vale ressaltar que a via recebe varrição toda segunda e sábado, duas vezes ao dia. Além disso, é feito uma vez por mês a coleta de grandes objetos, por meio da operação Cata-Bagulho. A SP Regula, agência responsável pela gestão da rede municipal de iluminação pública, enviou uma equipe de manutenção à Rua Cardeal Arcoverde, cruzamento com rua Simão Álvares, e detectou curto na ligação. Foi feita a manutenção necessária e o local ficou em ordem. Diariamente a SP Regula providencia os reparos necessários para a melhoria da iluminação pública, trocando lâmpadas com mau funcionamento e vistoriando a correspondente fiação que, em alguns casos, pode ter sido furtada ou alvo de vandalismo. Em situações normais, a manutenção é realizada no prazo máximo de 24 horas. No entanto, em decorrência de fatores externos como queda de árvores, furto de cabos ou fenômenos naturais, esse prazo poderá ser estendido. As solicitações de manutenção de iluminação pública podem ser feitas pelo telefone 0800 779 0156. Os munícipes também podem fazer solicitações de serviços de zeladoria nos canais de atendimento 156 (telefone no número 156 e site)."

