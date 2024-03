Pinheiros: leitora cobra conserto de buracos; situação é agravada com chuvas

Miriam Souza reclama do excesso de buracos nas ruas de Pinheiros, zona oeste de São Paulo, que ficam ainda mais visíveis quando chove na região.

Reclamação de Miriam Souza: “Quando for possível, gostaria que fizessem uma reportagem sobre o excesso de buracos nas ruas de Pinheiros, zona oeste de São Paulo. Cito por exemplo a Rua Mourato Coelho com a Rua Sebastião Velho. Gostaria de reforçar que, após chuva forte, é possível observar o estado real de algumas travessas do bairro. Esses buracos estão lá sempre, cada vez piores, mas com a chuva fica mais evidente quantos são e a profundidade, além do risco que o cidadão corre ao utilizar essas vias. Isso está lá há muito tempo. A Prefeitura de São Paulo não toma nenhuma providência. A coisa só vai piorando. Quando fazem remendos, não fiscalizam, deixam os funcionários fazerem trabalhos de péssima qualidade e pouca durabilidade. E claro, isso não é uma exclusividade de Pinheiros. Agradeço se puderem cobrar os responsáveis.”

Leitora cobra conserto de buracos em Pinheiros, zona oeste da cidade de São Paulo. Foto: Arquivo pessoal/Miriam Souza

PUBLICIDADE Resposta da Secretaria Municipal das Subprefeituras: “A Secretaria Municipal das Subprefeituras informa que a Rua Sebastião Velho passará por estudos técnicos para analisar a viabilidade de realizar a pavimentação de paralelepípedo na via. A população pode solicitar os serviços de zeladoria da prefeitura através do número 156, do app SP 156 (download de forma gratuita) ou pelo portal. Permanecemos à disposição para mais esclarecimentos.” A leitora foi informada sobre a resposta da Prefeitura de São Paulo. Caso necessário, pode entrar novamente em contato.

Envie suas reclamações

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.

Publicidade