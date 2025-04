Pinheiros: leitora cobra limpeza de vias após fortes chuvas

Reclamação de Miriam Keller: “Passando no dia 20 de março pela Rua Artur de Azevedo, rua importantíssima de Pinheiros, zona oeste de São Paulo, com muitos negócios e prédios, eu me deparei com muitos galhos caídos entre a Rua Antônio Bicudo e a Rua Simão Álvares. A questão é que um temporal tinha atingido a região há uma semana, e nada de a subprefeitura mandar uma equipe para realizar a limpeza. Havia muito mais, pois passei pela rua no dia seguinte ao temporal. Ou seja, retiraram apenas uma parte do que deveriam ter retirado. E não tenho dúvida de que cidadãos pediram a retirada, pois vários dos galhos largados estavam quase secos de tanto tempo que estavam lá. Francamente, nem precisava pedir, pois diante do ocorrido - temporal destruidor na região na semana anterior - era obrigação da administração pública fazer rondas pelas ruas para ver se tudo estava em ordem. Nós, pagantes de impostos, ficamos sem calçada, nos arriscamos tendo de passar pela rua que tem trânsito pesado.”

Resposta da Subprefeitura de Pinheiros: “A Subprefeitura Pinheiros recolheu os galhos caídos na Rua Artur de Azevedo. Em caso de queda de árvore, o munícipe deve entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 156.”

Caso necessário, a leitora pode entrar em contato novamente.