Pinheiros: Leitora cobra revisão em tempo de abertura de semáforo da região

Márcia Leite Macedo afirma que o semáforo da Avenida Henrique Schaumann com a Rua Teodoro Sampaio no sentido da Avenida Rebouças para a Avenida Paulo VI, na região de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, demora um tempo grande para ficar verde e, depois, quando abre, mantém-se verde por apenas alguns segundos, provocando congestionamento na região.

Leitora cobra revisão em tempo de abertura de semáforo da região. Foto: Freeimages

Reclamação de Márcia Leite Macedo: "O semáforo da Avenida Henrique Schaumann com a Rua Teodoro Sampaio no sentido da Avenida Rebouças para a Avenida Paulo VI, na região de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, demora um tempo enorme para ficar verde e, depois, quando abre, mantém-se verde por apenas alguns segundos, permitindo que apenas dois ou três carros por vez atravessem o cruzamento. No sentido contrário, o semáforo se mantém verde por mais tempo, mas como há uma faixa para quem está na Avenida Henrique Schaumann, no sentido da Avenida Rebouças, para virar à esquerda na Rua Teodoro Sampaio, o semáforo abre primeiro para eles, ou seja, o tempo restante para quem está na Avenida Henrique Schaumann no sentido Avenida Paulo VI é ridículo e forma um grande gargalo no trânsito. O tempo de abertura deste semáforo precisa ser reavaliado."

Resposta da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET): "A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) realizou vistoria no local do funcionamento do semáforo, no cruzamento da Avenida Henrique Schaumann com a Rua Teodoro Sampaio, na segunda-feira, 8, e na terça-feira, 9, nos picos da manhã (das 7h00 às 10h00), e da tarde (das 17h00 às 20h00). Durante o período, não foram observadas esperas demasiadas, filas nas aproximações e nem tempos de verde curtos. Caso a leitora aponte algum horário específico, fora dos horários de pico, a companhia poderá realizar nova avaliação técnica no local. Permanecemos à disposição para mais esclarecimentos."

