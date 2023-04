Pinheiros: Leitora questiona demora para remoção de carro abandonado

Denise Vaz reclama que faz anos que um carro foi abandonado na Rua Ferreira de Araújo, em Pinheiros, na zona oeste da cidade. Ela pede providências por parte da prefeitura de São Paulo.

Resposta da Prefeitura de São Paulo: "A Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB), por meio da Subprefeitura Pinheiros, afirma que, após a queixa, equipes da Subprefeitura guincharam o veículo localizado na Rua Ferreira de Araújo, após os procedimentos padrões sobre a retirada de veículos abandonados na cidade."

Procedimentos de Remoção

Quando constatada uma denúncia sobre carro abandonado, inicialmente é fixada no automóvel uma notificação. Após cinco dias sem providências por parte do proprietário, o automóvel é considerado abandonado. Se depois do prazo continuar no mesmo local, o veículo é removido e encaminhado ao pátio da Subprefeitura. O dono é notificado e decorridos 90 dias da apreensão, se ele não aparecer, a administração pode levar o carro a leilão.

A SMSUB esclarece que realiza o serviço de remoção de carros abandonados em vias públicas nas 32 subprefeituras da cidade. A solicitação para retirada parte do cidadão, através do SP156, e pode ser feita tanto por ligação telefônica como por aplicativo.

Há um trabalho diário de moto inspetores que vistoriam os locais apontados nas solicitações realizadas no SP156. A operação garante mais agilidade às ações fiscalizatórias.

É importante ressaltar que, em cerca de 70% dos casos, os proprietários realizam a remoção após a afixação da notificação pelos agentes vistores das subprefeituras, o que descaracteriza o abandono.

Para que o automóvel seja removido, é necessário que a subprefeitura siga inúmeros procedimentos legais e administrativos, entre eles: verificar junto a órgãos competentes, como Polícia Militar, CET e Detran, se o veículo não tem relação com crime, sinistro ou furto ou, ainda, se não possui nenhum tipo de pendência judicial e outras situações.