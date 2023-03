Pinheiros: Leitora reclama de carro abandonado e depredado na região

Denise Vaz afirma que um carro foi abandonadona Rua Atuau, no bairro de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. E, agora, o veículo foi depredado. Ela solicita providências da Prefeitura de São Paulo.

Foto: Leitora Denise Vaz

Reclamação de Denise Vaz: "Gostaria de relatar uma situação no bairro de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. Faz anos que um carro está abandonado na Rua Atuau e nada é feito. Recentemente, ele foi depredado e está acumulando lixo. É um absurdo uma situação assim, tão próximo da subprefeitura e diversos órgãos públicos."

Resposta da Prefeitura de São Paulo: "A Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB), por meio da Subprefeitura Pinheiros, afirma que, em vistoria na Rua Atuau, constatou a existência de um veículo abandonado. O automóvel foi adesivado na tarde de quarta-feira, 1º. Procedimentos de remoção de veículo: Quando constatada uma denúncia sobre carro abandonado, inicialmente é fixada no automóvel uma notificação. Após 5 dias sem providências por parte do proprietário, o automóvel é considerado abandonado. Se depois do prazo continuar no mesmo local, o veículo é removido e encaminhado ao pátio da Subprefeitura. O dono é notificado e decorridos 90 dias da apreensão, se ele não aparecer, a administração pode levar o carro a leilão. A SMSUB realiza o serviço de remoção de carros abandonados em vias públicas nas 32 subprefeituras da cidade. A solicitação para retirada parte do cidadão, através do SP156, e pode ser feita tanto por ligação telefônica como por aplicativo. Há um trabalho diário de moto inspetores que vistoriam os locais apontados nas solicitações realizadas no SP156. A operação garante mais agilidade às ações fiscalizatórias. Em cerca de 70% dos casos, os proprietários realizam a remoção após a afixação da notificação pelos agentes vistores das subprefeituras, o que descaracteriza o abandono. Para que o automóvel seja removido, é necessário que a subprefeitura siga inúmeros procedimentos legais e administrativos, entre eles: verificar junto a órgãos competentes, como Polícia Militar, CET e Detran, se o veículo não tem relação com crime, sinistro ou furto ou, ainda, se não possui nenhum tipo de pendência judicial e outras situações."

