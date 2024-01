Pinheiros: leitora se queixa de má qualidade de placas de ruas no bairro da região oeste de SP

Reclamação de Miriam Souza: “Semana passada fiz uma caminhada pelas ruas do meu bairro. Infelizmente, o desleixo da administração atual se vê nas lixeiras, na limpeza, na segurança, na supervisão de serviços e na qualidade das placas das ruas de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. Qualquer administração com um mínimo de vontade e competência, teria trocado todas as placas tranquilamente, um pouco por vez, e tudo poderia estar em ordem. Em outras cidades de outros países, a grande maioria das placas está em perfeito estado. Não é porque são ricas, é porque têm uma administração minimamente competente.”

Resposta da Prefeitura de São Paulo, por meio da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET): “A Prefeitura de São Paulo, por meio da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), esclarece que concluiu o processo licitatório para contratação de empresa que será responsável pela manutenção das placas de logradouro da cidade, uniformizando todas elas de acordo com a nova legislação municipal vigente. O contrato já foi assinado e o serviço iniciado neste mês de janeiro. Permanecemos à disposição para mais esclarecimentos.”

A leitora foi informada sobre a resposta da prefeitura. Se necessário, pode entrar em contato novamente.