Plano de saúde SulAmérica demora para autorizar cirurgias de paciente

João Merolo Júnior reclama que não está conseguindo autorização por parte da SulAmérica para a realização de cirurgias de hérnias cervicais solicitadas por seu médico.

Reclamação de João Merolo Júnior: "Meu neurocirurgião solicitou a minha internação para cirurgias de hérnias cervicais desde 17 de outubro do ano passado. Somente no dia 21 de novembro que o seguro de saúde da SulAmérica entrou em contato informando a autorização da cirurgia. Pior é que pouco tempo após a autorização, o seguro cancelou. E ainda informaram para o meu cirurgião para evitar que eu reclamasse. Absurdo por parte da empresa. Até agora não houve autorização e já passou o prazo dado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Em contato via chat informaram que autorizariam, o que não ocorreu. Como pode um convênio mentir tanto? Só quero ter meu direito respeitado."

Resposta da SulAmérica: "A SulAmérica esclarece que a liberação de materiais e procedimentos foram validados, conforme solicitação médica. A companhia se mantém à disposição pelos canais de atendimento."

Como fazer uma queixa: Por meio de canais de atendimento da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), o usuário de planos de saúde ou administradora de benefícios pode registrar uma reclamação. A ANS conta com 12 núcleos que atendem a qualquer cidadão interessado em tirar dúvidas ou fazer denúncias sobre planos de saúde, toda segunda e quarta-feira, exceto feriados, das 8h30 às 12h e de 13h30 às 16h30. O atendimento nos Núcleos da ANS é realizado pessoalmente. Localizados em diferentes partes do Brasil, os núcleos orientam, fiscalizam e aplicam penalidades às empresas de planos de saúde. Para mais informações, ligue para o Disque ANS 0800 701 9656, de 2ª a 6ª feira, das 8h às 20h, exceto feriados nacionais. O canal de atendimento a deficientes auditivos: 0800 021 2105. Também é possível encontrar no site outras informações sobre o tema.

