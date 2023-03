Poda de árvores em São Paulo: Leitor cobra programa contínuo na cidade

Elieser Souza reclama da falta de um programa da prefeitura do município de São Paulo no que se refere a poda, corte e substituição de árvores. Com o advento das chuvas torrenciais, acompanhadas de granizo e ventos fortes de rachadas, cujas consequências são um grande número de quedas de árvores ou apenas de seus galhos, a situação, segundo ele, é ainda mais delicada.

Resposta da Prefeitura de São Paulo: "A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal das Subprefeituras, afirma que atua em ações preventivas e logísticas, com serviços de poda e remoção de árvore em toda a capital paulista, bem como ações práticas de proteção e defesa civil e de zeladoria urbana, que contribuem na recuperação rápida da cidade em caso de situações de chuvas extremas e suas respectivas consequências. No ano de 2022 foram podadas 148.869 árvores, removidas 12.380 e plantadas 8469 unidades."

Passo a passo para solicitar uma poda ou remoção

As solicitações de avaliação de árvores em área pública, como calçada, canteiros ou praças devem ser feitas nas Praças de Atendimento das Subprefeituras, no Descomplica SP ou por meio do Portal 156, que conta com site, aplicativo para celular e atendimento telefônico.

Após preencher o formulário com as informações sobre a localização e a descrição do caso, a solicitação é encaminhada à subprefeitura local, que fará a vistoria por meio de um engenheiro agrônomo ou biólogo. Caso seja constatada a necessidade de intervenção, o serviço é agendado para ser realizado no prazo máximo de 120 dias.

Ao ser concluída, a solicitação apresentará o status "finalizado" e a pessoa solicitante receberá e-mail e/ou mensagem de texto no celular informando o deferimento (autorização) ou indeferimento (rejeição) da solicitação. Em casos de solicitação de poda ou remoção de árvores, esta informação também será publicada no Diário Oficial da Cidade de São Paulo.

A qualquer momento o munícipe que registrou a reclamação nos canais SP156 e Praças de Atendimento das Subprefeituras pode acompanhar o andamento do protocolo em um dos canais SP156.

As solicitações de poda ou remoção de árvores que estejam em contato com a rede elétrica são encaminhadas a Enel, para que realize o corte dos galhos da rede. Após a intervenção por parte da concessionária, a Subprefeitura dá continuidade ao serviço de poda/remoção. Em casos de ninho de abelhas ou de outros animais em árvores, o munícipe deve acionar o Corpo de Bombeiros.

O manejo de árvores em área particular é de responsabilidade do proprietário do local. Em caso de queda de árvore, o munícipe deve entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 156.

Lei de poda em área particular

Com o objetivo de dar maior agilidade ao processo de podas de árvores em áreas particulares, foi sancionada a Lei 17.267/20, que entrou em vigor em janeiro de 2020, na cidade de São Paulo.

Com dez dias de antecedência, antes da realização da poda, o cidadão deve apresentar à Subprefeitura correspondente um laudo técnico elaborado por engenheiro agrônomo, florestal ou biólogo, fundamentando a necessidade do procedimento e responsabilizando-se pela sua execução. Todas as autorizações de poda ou supressão de árvores são devidamente publicadas no Diário Oficial do Município de São Paulo.

Ainda de acordo com o artigo 12-B, a realização de poda de árvores emergenciais, em áreas públicas ou particulares, pode ser realizada sem autorização prévia, porém deve ser orientada por engenheiros agrônomos, florestais ou biólogos, que se responsabilizarão pelo procedimento nos termos da legislação municipal. Vale destacar que o documento constatando a necessidade do serviço deverá ser apresentado na subprefeitura em até um dia após a execução da poda.

O munícipe pode solicitar serviços de zeladoria por meio do Portal 156, no site, no aplicativo SP156 e via central de atendimento telefônico no número 156.

