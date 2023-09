Ponte Cidade Jardim: leitor volta a questionar demora na realização de obras

Marcelo Figueiredo reclama da demora para serem concluídas as obras de recuperação na Ponte Cidade Jardim. Segundo ele, há poucos funcionários executando o serviço.

Reclamação de Marcelo Figueiredo: “As obras de recuperação na Ponte Cidade Jardim mostram o verdadeiro retrato da ineficiência dos entes públicos em gerenciar uma obra. Com estimativa inicial para durar 45 dias, a obra já passa disso e nem uma pista foi terminada até hoje. Poucos trabalhadores trabalham até as 16h e usam ferramentas rudimentares. Uma vergonha. Neste ritmo vai levar mais de seis meses. E o contribuinte é quem paga o preço.”

Leitor volta a questionar demora na realização de obras na Ponte Cidade Jardim. Foto: Pixabay

Resposta da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB): “A Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB) informa que as obras da Ponte Eng° Roberto Rossi Zuccolo (Cidade Jardim) não tinham previsão de duração de 45 dias. O prazo citado refere-se à interdição de meia pista da ponte no sentido centro. As obras seguem o cronograma estabelecido com previsão para serem concluídas no dia 31 janeiro de 2024. Os trabalhos são executados por 98 colaboradores, sendo 63 entre às 7h até às 18h, e 35 das 23h até às 5h. O local está devidamente sinalizado e conta com uma equipe da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) para orientar e manter a fluidez do trânsito. Para execução das obras, estão sendo utilizados equipamentos e máquinas de alta tecnologia, como: marteletes pneumáticos de 10 kg, macacos hidráulicos, equipamentos para injeção de resinas, réguas vibratórias, além de retroescavadeiras, fresadora e vibroacabadora. As obras foram iniciadas em janeiro. As intervenções contemplam os serviços de reforço das vigas, recuperação na parte lateral e inferior da estrutura, revestimento, nova pintura, além de reforço com fibra de carbono na parte inferior da ponte.”

