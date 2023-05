Foto: Pixabay Reclamação de Marcos Weigt: "Passo todos os dias pela Ponte Engenheiro Ary Torres, que cruza o Rio Pinheiros, na zona sul da cidade, e constatei a ineficiência da empresa contratada pela Prefeitura de São Paulo para execução de uma obra de recuperação estrutural. Eles estão recuperando as muretas. Na mureta do lado direito (para quem vai no sentido do aeroporto) a demora foi de cinco meses, sendo que a ponte toda tem uma extensão de apenas 300 metros. Eles iniciaram a recuperação da mureta do lado esquerdo, e pelo ritmo até o momento, levarão mais cinco meses. Com isso, o trânsito da Marginal Pinheiros está um caos. O motivo desta demora é claro, são pouquíssimos trabalhadores executando o serviço. Gostaria de verificar se a prefeitura não acompanha a evolução da obra. Resposta da Prefeitura de São Paulo: "Para garantir a segurança da população e a qualidade da infraestrutura viária, a Prefeitura de São Paulo está realizando o maior Programa de Recuperação e Manutenção de Pontes e Viadutos da história da cidade, com obras em 32 locais ocorrendo simultaneamente. A SPObras esclarece que as obras de recuperação estrutural da Ponte Ary Torres estão dentro do prazo contratual e seguem o cronograma estabelecido. Elas contemplam uma série de intervenções que estão sendo executadas, principalmente sob a ponte, não estando limitadas apenas à reforma das muretas. Os serviços abrangem a recuperação das estruturas de concreto; tratamento de juntas de concretagem; tratamento de fissuras; recuperação de juntas de dilatação; limpeza e desobstrução de aparelhos de apoio; reparos no pavimento rígido; recuperação do pavimento flexível; remoção de pontas de aço (tensores de formas) da superfície de peças estruturais; serviços de limpeza, com remoção de restos de fôrmas da superfície de peças estruturais e de detritos e vegetação; substituição/implantação de placas pré-moldadas; recuperação do sistema de drenagem; e tratamento de proteção do concreto. As obras estão previstas para serem concluídas em junho de 2023."