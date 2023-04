Ponte Rasa: asfalto desnivelado na Avenida São Miguel preocupa leitor

Walmir Aparecido afirma que na Avenida São Miguel, entre os números 4.700 e 4.800 há um trecho do asfalto desnivelado, mais precisamente na faixa central. Isso se deve a um bueiro na via não nivelado corretamente.

Reclamação de Walmir Aparecido: "Eu tenho observado e aprovo o recapeamento da Avenida São Miguel que está sendo realizado. Mas gostaria de dizer que entre o número 4.700 e o número 4.800 da Avenida São Miguel, no sentido do bairro de São Miguel Paulista, na zona leste da cidade, a faixa central, em um trecho está sem o recapeamento adequado. Parece que afundou ou só jogaram um pouco de pavimento em uma parte que tinha um bueiro não nivelado. Mas dá receio e parece que está afundando. É preciso nivelar corretamente como no restante da via."

Resposta da A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB): "À respeito da Avenida São Miguel, a Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB) afirma que a região, do trecho compreendido entre a Rua Senador Elói de Souza até a Avenida São Miguel, está sendo contemplada no Programa de Conservação e Manutenção da Malha Viária. Os serviços na via foram iniciados no dia 27 de março e devem ser finalizados em até 120 dias. É importante destacar que as intervenções realizadas corrigem os danos estruturais e recuperam as vias com material resistente à fadiga provocada pelo tempo e tráfego intenso. O serviço acontece, preferencialmente, depois das 23 horas, para não prejudicar a mobilidade. A SMSUB realiza em campo, um controle rigoroso das ações, com um mapeamento inédito de todas as vias elegíveis para recapeamento, cronograma enxuto e pontual sobre o que a engenharia chama de patologias do asfalto (desde irregularidades provocadas por trincas, quanto problemas estruturais que enfraquecem o revestimento da via). Quando há incidência de chuvas, os trabalhos são interrompidos e retomados após o período chuvoso. Assim que o serviço é finalizado pelo programa, as vias entram no cronograma da CET para sinalização."

No momento, são 41 os trechos em andamento, que totalizam uma área de mais de 1,2 milhão de metros quadrados. Somando as áreas já concluídas e as novas contratadas, o programa ultrapassou 4,5 milhões de metros quadrados. Desde o dia 20 de junho, início do programa, os 119 trechos finalizados correspondem a mais de 3,2 milhões de metros quadrados.

Após o serviço finalizado pelo programa de conservação e manutenção da malha viária, as vias entram no cronograma da CET para sinalização. Todas as previsões de entrega foram cumpridas e o tempo de execução, em média de 120 dias, abreviado em grandes avenidas.

O recapeamento em curso na cidade usa as tecnologias da informação e de engenharia para diagnosticar as condições e os problemas nas vias, soluções de recomposição do pavimento de acordo com a patologia apresentada e recuperação da malha viária com asfalto de qualidade superior como o SMA (Stone Matrix Asphalt, composto por polímero e fibra). Essa mistura é utilizada na Europa em países como a Alemanha, Suécia e Inglaterra, sendo mais resistente à fadiga. Previsto em contrato, o programa é realizado de maneira sustentável, com a utilização do RAP espumado. Entre os critérios considerados para a escolha destas vias, estão o volume de tráfego e a deterioração do pavimento existente, demanda de transporte coletivo sobre pneus, histórico de operação de conservação de pavimentos viários, além de outras demandas da própria comunidade.

