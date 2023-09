Ponte Rasa: leitora alerta sobre fios de postes caídos e risco para moradores

Neide Martinez afirma que fios de um poste estão caídos na Rua Apoquitaua, na altura dos números 3 e 5, na Ponte Rasa, que fica na zona leste da cidade de São Paulo. Ela alerta para riscos que podem ser ocasionados caso alguém encoste neles.

Reclamação de Neide Martinez: “Gostaria de alertar sobre um problema de utilidade pública. Tem um fio pendurado e já atingindo a calçada, na Rua Apoquitaua, na altura dos números 3 e 5, na Ponte Rasa, que fica na zona leste da cidade de São Paulo. Estava passando pela calçada e vi o fio caído, parte sobre a calçada e parte com as crianças mexendo. As crianças podem pegar o fio e pode haver riscos. Não sei se pode dar curto, mas achei válido informar. A Enel diz que não tem registro de falta de energia ou fio cortado na região. Mas questiono que a Prefeitura, por meio da Ilume, deve verificar, pois crianças estavam, como disse, até enrolando o fio no poste. Do outro lado da rua, ele está caído sobre o muro da padaria, que atualmente está fechada para reforma. E se tiver risco de curto? Não tem como saber se há risco ou não. Meu receio é quando chover.”

Fiação caída na rua coloca pedestres em risco. Foto: Pixabay

Resposta da SP Regula: “A SP Regula enviou uma equipe para verificar a fiação na Rua Apoquitaua, altura dos números 3 e 5, na Ponte Rasa, e foi constatado que não se trata de cabo de iluminação pública, assim sendo, a mesma não está energizada.”

Resposta da Prefeitura de São Paulo: “A Prefeitura de São Paulo, por meio da Subprefeitura São Miguel Paulista, fará uma vistoria no endereço citado. O setor de fiscalização da Subprefeitura identificará e notificará a concessionária responsável pela fiação, para que retire o fio solto no local. Permanecemos à disposição para mais esclarecimentos.”

Envie suas reclamações

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.