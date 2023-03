Ponte Rasa: Leitora reclama de falta de energia após fortes chuvas

Aparecida Oliva cobra o conserto de iluminação pública que ficou prejudicada na Vila Síria, na zona leste de São Paulo, após a incidência de fortes chuvas na região.

Fortes chuvas provocam alagamentos e deixam bairros sem iluminação pública. Foto: Felipe Rau/Estadão

Reclamação de Aparecida Oliva: "As fortes chuvas que têm atingido a cidade de São Paulo têm provocado inúmeros transtornos de alagamentos, deslizamentos e também problemas na iluminação pública. Recentemente, após fortes tempestades, faltou luz nos postes de energia de toda a Rua Agenor Rocha, na Vila Síria, na zona leste de São Paulo. Tentei ligar desde o início do ocorrido, mas o telefone 156 somente ficou na musiquinha e não consegui relatar minha queixa. É muito perigoso chegar em casa e ter a rua toda escura. Entendo que choveu muito e a infraestrutura pode ser danificada, mas a manutenção precisa ser feita para evitar que outros problemas sejam ocasionados em relação a segurança dos moradores. Da mesma forma, é importante que os reparos sejam realizados para retomar o quanto antes o funcionamento da iluminação pública."

Resposta da Prefeitura de São Paulo: "A SP Regula, agência responsável pela gestão da rede municipal de iluminação pública de São Paulo, informa que equipes compareceram ao endereço citado e providenciaram os serviços de manutenção necessários. A agência faz vistorias e reparos diários no sistema visando garantir o melhor serviço de iluminação pública. Entre os trabalhos realizados com mais frequência estão troca de lâmpadas e reposição de fiação subtraídas situações em furtos ou vandalismo. Pedidos de reparo no sistema são atendidos, em geral, no prazo de 24 horas, mas pode ser estendido em situações como quedas de árvores, furto de cabos ou fenômenos naturais. As solicitações de manutenção de iluminação pública podem ser feitas pelo telefone 0800 779 0156."

