Porto Bank: leitor reclama de cobrança indevida de anuidade

Celso Tamashiro afirma que a Port Bank concedeu um ano de isenção de anuidade, no entanto, está recebendo cobranças indevidas.

Reclamação de Celso Tamashiro: “Peço auxílio para uma queixa contra a Port Bank, em razão de cobranças indevidas e muita dificuldade para falar com o setor de atendimento ao cliente da empresa. A Porto Bank me concedeu um ano de isenção de anuidade, porém antes de completar um ano, a empresa retomou a cobrança (parcela de R$52,00). No mês passado, disseram que estornariam na fatura seguinte e não ocorreu, assim como foi cobrado novamente. O atendimento automático encerra ‘por falta de interação’. Quando eu aguardava algum retorno, após várias tentativas antes dos 5 minutos de ‘falta de interação’, eles me direcionaram para o atendimento telefônico 4004-3600 que também é automático e encerra a ligação, após passar dados da fatura. Ou seja, não dão a opção de interagir com o atendente. Também tenho dúvidas sobre a cobrança de seguro mensal. Agradeço o auxílio do jornal. Espero que a Porto Bank esclareça o quanto antes todas as minhas dúvidas e também faça o estorno do valor cobrado indevidamente.”

Leitor reclama de cobrança indevida de anuidade. Foto: Pixabay

Resposta da Porto Bank: “A Porto Bank informa que esclareceu junto ao cliente sobre a cobrança realizada para a negociação da anuidade do ciclo vigente. Os valores foram cobrados em decorrência de uma intermitência sistêmica pontual já resolvida, e os estornos referentes ao ciclo vigente já foram lançados e estão disponíveis na fatura mensal.”

