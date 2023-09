Praça Victor Civita: leitora cobra melhorias e reabertura para a população

Denise Vaz afirma que enviou mensagem para a Prefeitura de São Paulo cobrando informações sobre a revitalização da Praça Victor Civita, em Pinheiros, na zona oeste da cidade, mas não teve retorno sobre o cronograma das ações.

Reclamação de Denise Vaz: “Eu enviei pelo 156 a solicitação de revitalização da Praça Victor Civita e sua reabertura para a população e recebi uma resposta automatizada. Não há nenhuma informação sobre o prazo e sobre andamento do assunto. Já havia feito solicitações parecidas no Instagram e ora o órgão transfere a responsabilidade para outros, ora não responde, ora desconversa. Além da privação do uso pela população, o abandono da praça traz insegurança ao entorno e riscos à saúde, por se tornar criadouro de vetores de doenças. Recebi a seguinte resposta: sobre sua solicitação de reforma e revitalização de praças, informamos que a praça citada entrará na programação de atividades da subprefeitura da região correspondente e as ações necessárias serão implantadas assim que houver orçamento destinado. Peço ajuda para resolver o caso definitivamente. Somente com a notícia do jornal é que os órgãos públicos atuam. Obrigada.”

Resposta da Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria do Verde e Meio Ambiente (SVMA): “A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria do Verde e Meio Ambiente (SVMA), formalizou no último dia 12 a cessão da Praça Victor Civita para a Agência São Paulo de Desenvolvimento (Ade Sampa). A Agência irá prosseguir com as licitações necessárias para a revitalização do espaço. A expectativa é que as obras sejam iniciadas até janeiro de 2024.”

Leitora cobra informações sobre a revitalização da Praça Victor Civita, em Pinheiros, na zona oeste da cidade. Foto ilustrativa. Foto: Pixabay

