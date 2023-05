Prevent Senior: Leitor reclama de dificuldade para receber atendimento domiciliar

Martin Leslie Waters afirma que não consegue providenciar a coleta de exames na residência da sua mãe que tem mais de 100 anos. Também está com dificuldade de agendar atendimento médico domiciliar, embora, segundo ele, o plano ofereça o serviço.

Leitor reclama de dificuldade para receber atendimento domiciliar. Foto: Pixabay

Reclamação de Martin Leslie Waters: "Venho pedir ajuda para minha mãe. Ela tem 102 anos e é associada ao plano de saúde da Prevent Senior há mais de 20 anos. Eles oferecem um serviço domiciliar de coleta para exames clínicos. Marcaram a coletapara 8 horas. Não apareceram nem deram satisfação. Ela ficou em jejum aguardando a chegada dos profissionais de saúde. Em contato com a Prevent Senior, disseram que o serviço é terceirizado e forneceram o telefone do prestador. O prestador disse que não tinha autorização do plano, embora a visita estivesse agendada. É um jogando para o outro e minha mãe sem efetuar a coleta. Também oferecem atendimento médico domiciliar para avaliação de quem tem mais de 100 anos. Já marcaram três vezes e nunca apareceram. Pergunto por que oferecem esses serviços se não podem cumprir? Solicito ajuda do jornal para que a Prevent Senior resolva o problema que tenho enfrentado para que a minha mãe possa usufruir do serviço que tem direito como coleta de exames em casa e também atendimento médico domiciliar."

Resposta da Prevent Senior: "O exame foi colhido e os resultados foram disponibilizados à beneficiária. A Prevent Senior lamenta o atraso na chegada da equipe terceirizada e informa que destacou uma tutora de relacionamento para auxiliar a família em futuras demandas. O contato foi feito com o filho e com a nora da beneficiária. Permanecemos à disposição para mais esclarecimentos."