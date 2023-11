Prevent Senior: leitora se queixa de dificuldade para ter informações sobre quadro de saúde da mãe,

Cecilia Garbin de Melo afirma que sua mãe realizou uma cirurgia pelo plano da Prevent Senior em 15 de novembro deste ano. Era para ser uma equipe e depois teve mudança, sem aviso prévio. A paciente teve complicações e ela se queixa de dificuldade para obter informações sobre o quadro de saúde da mãe.

Reclamação de Cecilia Garbin de Melo: “Gostaria de expressar minha absoluta indignação com a Prevent Sênior. Minha mãe, Cecilia Garbin de Melo, realizou uma gastroplastia no Hospital Dom Alvarenga, iniciada às 14:40 do dia 15 de novembro deste ano. O começo já foi tudo errado, porque havíamos feito todo o processo com um médico e simplesmente trocaram a equipe sem nos avisar. A cirurgia deveria durar poucas horas e minha mãe iria pra casa no dia seguinte. Estava prevista por vídeo e mudaram, supostamente por uma complicação, para cirurgia aberta. A cirurgia durou horas mais que o previsto e minha mão saiu direto para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do 2º andar, com dificuldades respiratórias e outros problemas. Desde então, temos enfrentado uma imensa dificuldade em conseguir falar com os médicos plantonistas, que passam no quarto no início dos plantões e depois desaparecem. Não nos passam nenhuma informação sobre o diagnóstico, tratamento e resultado de exames e prometem retornar com informações, mas não retornam. Todo o contato direto é direcionado à equipe auxiliar de enfermagem. Na madrugada do dia 17 para 18 de novembro, minha mãe fez uma angiotomografia. O médico plantonista estava na sala do exame e disse que iria verificar o resultado e prontamente nos daria um retorno, mas o turno foi trocado sem que ele retornasse. Um completo desrespeito com os pacientes. Tive que ser muito insistente com a equipe de enfermagem para ter acesso ao laudo, o que causou um enorme desgaste para mim e especialmente para a minha mãe, que já está fragilizada. Tentei abrir uma reclamação no SAC do hospital, mas estava fechado. Falei com a recepção e durante os fins de semana não existe uma pessoa responsável pelo hospital, todas as responsabilidades são setorizadas. As informações devem ser passadas com transparência para os pacientes e familiares.”

Leitora reclama de atendimento de plano de saúde. Foto ilustrativa. Foto: naka/Adobe Stock

Resposta da Prevent Senior: “Sobre a manifestação encaminhada por e-mail, informamos que, após levantamento junto aos responsáveis e ao prestador da rede de atendimento credenciada, a operadora entrou em contato com a familiar para prestar esclarecimentos e dar andamento às solicitações.”

Cecília informou, posteriormente, ao Estadão que sua mãe teve alta médica no dia 20 de novembro. Uma equipe médica fará o acompanhamento da paciente.

