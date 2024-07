Qualicorp: leitora reclama de dificuldade para mudar categoria de plano

Reclamação de Eunice Giovanelli: “Estou tentando mudar de categoria de plano da SulAmérica, mas a Qualicorp não colabora. Além de não atender presencialmente, no telefone só escuto a música de espera, horas a fio, até que a ligação cai. Depois de muitas tentativas, consegui falar finalmente com uma pessoa que sugeriu um plano de coparticipação e pediu documentação e depois sumiu também. Enviada toda a documentação pelo e-mail no dia 9 de maio deste ano, data limite para entrar em vigor o novo plano em 1 de junho de 2024. Nunca foi respondido nenhum dos sucessivos e-mails. Posteriormente, uma funcionária da Qualicorp ligou querendo saber para quem tinha sido enviados os e-mails com os documentos e de quem tinha partido a proposta de coparticipação e qual seria o valor proposto. Tenho todos os e-mails e protocolos. Quero respostas para meus e-mails.”

Resposta da Qualicorp: “A Qualicorp informa que a mudança na categoria do plano de saúde solicitada pela beneficiária foi enviada para análise junto a operadora. A Qualicorp, na condição de administradora de benefícios, diz, ainda que, entrou em contato com a beneficiária para esclarecer dúvidas.”

A Qualicorp é uma empresa do setor de planos de saúde coletivos. Para informações sobre planos de saúde ligue para 11 3178-4000 (capitais) e 0800 777 4004 (demais localidades).

Posteriormente, a leitora informou que o caso foi resolvido pela Qualicorp.