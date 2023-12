QuintoAndar: leitor relata dificuldade de entrar em contato com startup de busca de imóveis para alu

Marcos Archina Weigt reclama que não consegue resolver problemas de atraso no pagamento de condomínio de um imóvel que colocou para alugar por meio do QuintoAndar, startup de busca de imóveis para aluguel e venda.

Reclamação de Marcos Archina Weigt: “Sou proprietário e utilizei o Quinto Andar para alugar um apartamento, com o objetivo de não ter dor de cabeça com inadimplência. Pagamos mensalmente um valor para o QuintoAndar para garantir esse serviço/proteção. O inquilino não paga o condomínio há alguns meses. Por isso, acionamos o QuintoAndar para que realizassem o pagamento. Mas, estamos há dois meses em contato com o QuintoAndar. Foram dezenas de interações por email, whatsapp, telefone e chat, mas até o momento eles não realizaram esses pagamentos. Os boletos atualizados foram enviados há dois meses, e mais uma vez, o QuintoAndar perdeu o prazo de vencimento desses boletos.”

Leitor relata dificuldade de entrar em contato com startup de busca de imóveis para aluguel e venda. Foto ilustrativa. Foto: Adobe Stock

Resposta do QuintoAndar: “O QuintoAndar informa que já apresentou uma solução referente aos reparos solicitados com o cliente, e o acordo foi acertado com o mesmo, que se mostrou satisfeito com a solução apresentada. Reiteramos o compromisso em trabalhar para promover a melhor experiência de moradia aos seus clientes.”

O consumidor pode entrar em contato, caso seja registrada nova difuldade de atendimento.

