Rappi Brasil: leitora afirma que o filho comprou comida e recebeu duas garrafas de água

Cristina Correa reclama que seu filho realizou um pedido de entrega de comida japonesa pelo Rappi, no entanto, recebeu duas garrafas de água no lugar da alimentação.

Foto: Pixabay / Mediamodifier

Reclamação de Cristina Correa: "O meu filho, que mora em um apartamento na Vila Madalena, na zona oeste de São Paulo, pediu, através do Rappi, a entrega de duas refeições japonesas de restaurante do Jardim Paulistano para a hora do jantar. O entregador chegou e, após a entrega da sacola, meu filho informou o código. Ao abrir a sacola já em seu apartamento ele encontrou duas garrafas de água dentro da embalagem, no lugar da comida japonesa. Reclamou com o Rappi e foi reembolsado em apenas 70% do valor da compra. O argumento equivocado do Rappi foi de que meu filho teria enviado o código antes do entregador chegar. Ora, se isso tivesse de fato ocorrido, o entregador nem teria se dado ao trabalho de fazer a entrega fraudulenta. Pergunto - o que teria acontecido se meu filho tivesse identificado a má ação no ato da entrega da sacola e estivesse ficado cara a cara com o entregador fraudulento? Sugiro que o Rappi selecione e supervisione melhor a prestação de serviço de seus entregadores e assuma integralmente o prejuízo de seus clientes em caso de comprovado dolo dos entregadores. É um absurdo, além de ser feita uma falsa entrega, o consumidor tenha que ser penalizado financeiramente por algo que não seja verdade. Solicito ajuda do Estadão para que a empresa responda corretamente sobre o fato ocorrido. Não somente meu filho, mas outras pessoas devem passar por questões semelhantes, e por isso, é importante que o Rappi acompanhe melhor o trabalho de entrega, assim como dos funcionários que prestam serviço para a empresa."

Resposta do Rappi Brasil: "O Rappi Brasil lamenta o ocorrido e informa que já entrou em contato com o cliente e solucionou o caso."

