Rappi Brasil: Leitora reclama de entrega errada de encomenda

Carla Lascala afirma que fez uma encomenda pelo Rappi para entrega de energético e gim no valor de R$ 230, mas recebeu em casa água e pacote de macarrão. Ela solicita esclarecimentos por parte da empresa de entrega.

Foto: Pixabay

Reclamação de Carla Lascala: "Venho aqui reclamar da empresa Rappi que realizou uma entrega indevida. Fizemos um pedido de uma encomenda pelo Rappi em 21 de fevereiro do mês passado. O pedido era de energético e gim, no valor aproximado de R$ 230. O entregador fez a entrega em pacote fechado, que só foi aberto quando entramos no apartamento. A entrega foi de água e macarrão com ovos. Na hora tentei entrar em contato com o Rappi. Neste exato momento, já se verifica a falta de seriedade pela ausência de canal SAC. Enfim, quando conseguimos um contato, a proposta foi de reembolso de R$ 78. Sério? Total absurdo e desrespeito ao consumidor. O reembolso deve ser integral. O Rappi tem que assumir o risco do seu negócio. A empresa não é séria e ainda tira sarro do consumidor quando este é lesado. Está na hora de sermos um País desenvolvido e exigirmos o mínimo de respeito ao consumidor. Peço ajuda para que minha queixa seja enviada para a empresa e que providências sejam tomadas para que outros consumidores não voltem a passar pela mesma situação. Considero um desrespeito da empresa realizar a entrega de produtos que os consumidores não solicitaram e ainda por cima não querer assumir a responsabilidade de realizar a troca do produto ou a devolução correta do valor pago. Isso seria o mínimo que o Rappi poderia fazer, diante dos transtornos causados. É um desrespeito."

Resposta do Rappi Brasil: "O Rappi Brasil lamenta o ocorrido e informa que já entrou em contato com o cliente e solucionou o caso. Permanecemos à disposição para mais esclarecimentos."

Envie suas reclamações Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.