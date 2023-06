Receita Federal: Leitor questiona demora para análise de pendências em declaração

Gilberto Jorge afirma que na declaração do Imposto de Renda do exercício de 2023/2022 efetuou doações aos Fundos de Proteção a Crianças e Adolescentes e Fundos de Proteção às Pessoas Idosas e foi penalizado pela Receita Federal. Ele disse que corrigiu pendências, mas a Receita Federal ainda não deu baixa no sistema.

Reclamação de Gilberto Jorge: “Na declaração do Imposto de Renda do exercício de 2023/2022 efetuei doações aos Fundos de Proteção a Crianças e Adolescentes e Fundos de Proteção às Pessoas Idosas e fui penalizado pela Receita Federal. Entreguei minha declaração no primeiro dia e por ser idoso deveria ter minha restituição liberada no primeiro lote agora no próximo dia 31 de maio. Porém, para minha desagradável surpresa, ao efetuar a consulta observei que minha declaração estava com pendências de malha, ou seja, a Receita Federal informa que eu não tinha efetuado o recolhimento dos DARFS respectivos das doações. De fato não tinha feito, por uma questão muito óbvia, os vencimentos dos mesmos estavam previstos para 31 de maio deste ano, ou seja, eu esperava receber a restituição e no mesmo dia efetuar os pagamentos. A Receita Federal, de forma absurda, bloqueou minha restituição querendo que eu tivesse efetuado os pagamentos antes dos respectivos vencimentos, frustrando desta forma, a minha expectativa de receber minha restituição no primeiro lote. A seguir, a contragosto, efetuei os recolhimentos em 24 de maio deste ano e até o momento não deram baixa das respectivas ‘pendências’ no e-cac.”

Leitor questiona demora para análise de pendências em declaração Foto: Pixabay

Resposta da Receita Federal: “Por força do sigilo fiscal, a Receita Federal não se manifesta sobre casos específicos. Sugerimos ao contribuinte que encaminhe sua manifestação para a ouvidoria da instituição.”

Envie suas reclamações

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.