Renner: Leitor cobra crédito de valor por compra devolvida

Aldo V. Bertolucci afirma que sua esposa devolveu produtos para a Renner, mas o crédito do valor pago foi parcialmente disponibilizado para novas compras.

Reclamação de Aldo V. Bertolucci: "Minha mulher devolveu produtos no valor de R$ 379,80 para a Renner pelos Correios em 23 de fevereiro e conservou o comprovante do correio. No dia 4 de março, ela recebeu a confirmação de que o crédito estava disponível para novas compras. Porém, naquele mesmo dia, alguém entrou nesse crédito e fez duas compras às 00:37 e 00:59 nos valores de R$ R$ 189,05 e R$ 131,69, com endereço de entrega diferente do nosso. Minha mulher ligou imediatamente para a Renner (temos os protocolos das chamadas) avisando-os para não entregarem a mercadoria porque era fraude. Os atendentes pediram prazo e nada aconteceu. A minha mulher ligou várias vezes sem providências rápidas até que um dos dois valores, o de R$ 189,05 foi devolvido no começo de abril, mas o outro não. Entrei duas vezes no chat da Renner, onde há somente perguntas pré-formatadas que não levam a nada. É muito ruim que uma loja como a Renner mostre tão pouco interesse em atender a um cliente e, vejam bem, a mercadoria da fraude foi entregue depois do aviso de nossa parte. Dá a impressão de que pode haver gente da empresa envolvida com a fraude. Eu gostaria muito de receber o vosso apoio, não somente para recuperar o nosso dinheiro, como também para ajudar a Renner a impedir que essas fraudes continuem. Esperamos apenas que os clientes sejam atendidos e sempre respeitados."

Resposta da Renner: "A Lojas Renner informa que o cliente teve a solicitação atendida. Permanecemos à disposição."

