República: leitor cobra melhoria em asfalto de ruas da região

Reclamação de Carlos Ribeiro: “A Rua Rego Freitas, na República, região central de São Paulo, há alguns anos está intransitável em razão do estado do seu asfalto. Em toda sua extensão, não existe mais asfalto, tal a quantidade de remendos e buracos. Será que ninguém da Subprefeitura da região percebeu? Realmente, a administração abandonou o centro de São Paulo. Gostaria de ajuda para a minha queixa. Obrigado.”

Resposta da Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB): “A Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB) fez uma vistoria na Rua Rego Freitas e constatou necessidade dos serviços de tapa-buraco. Os trabalhos foram incluídos no cronograma e serão realizados. O munícipe pode solicitar serviços de tapa-buraco da Prefeitura por meio do Portal 156, no site, no aplicativo SP156 e via central de atendimento telefônico no número 156.”

Caso necessário, o leitor pode entrar em contato novamente.